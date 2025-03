Lanazione.it - Calcio. Regionale: Monteserra e Calci di nuovo in testa

Pisa 13 marzo 2025 – Ultime battute nei campionati regionali giovanili. E’ sempre lotta serrata per la vittoria dei campionati, per la salvezza e per i piazzamenti in Coppa. Nella Juniores Elite gran bella vittoria del Fratres Perignano che espugna 1 – 2 in campo dello Sporting Cecina e consolida il quinto posto in classifica. Sconfitto invece il San Giuliano sul campo del Maliseti Seano (2 – 1), ma sono otto i punti di vantaggio sulla salvezza. Nella Junioresi Mobilieri Ponsacco pareggiano a reti bianche sul campo del San Miniato Basso (0 – 0), ma conservano ben quattordici punti di vantaggio sul Castelfiorentino sconfitto a Castiglioncello. Gran bel risultato del Pisa Ovest che espugna Cenaia (1 – 2) ma la salvezza è difficile a questo punto della stagione. La Bellaria Cappuccini torna sconfitta dalla trasferta sul campo dell’Invicta Sauro (2 – 1) ma resta al sesto posto.