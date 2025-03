.com - Calcio / Prima Categoria 2024/2025, il racconto della 23^ giornata dei gironi B e C

Leggi su .com

La Castelfrettese pareggia a Castelbellino, così l’Ostra torna a -3. Pirotecnico 5-3 in Osimo-Pietralacroce. Nel girone C prosegue il buon momento dell’Argignano VALLESINA, 13 marzo– Sarà una volata finale emozionante quella che ci attende indi. Nel girone B, in particolare, la 23^ha visto il secondo pari consecutivoCastelfrettese, questa volta a Castelbellino: l’Ostra, vincente a Camerano, non si è fatta pregare ed ha accorciato a -3 lo svantaggio dalla capolista. Se le posizioni play-off sembrano ormai definite, con Osimo 2011, Marzocca e Montemarciano saldamente tra la terza e la quinta piazza, in coda si procede a piccoli passi. Castelleonese, Castelbellino, Staffolo e Labor sono le uniche a conquistare un punto che mantiene pressoché invariati i distacchi tra le squadre in lotta per restare in