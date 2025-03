Oasport.it - Calcio, la Lazio pareggia ed è ai quarti di Europa League. Crollo Roma a Bilbao

Una serata agrodolce per ilitaliano in. Lafesteggia il passaggio aidi finale grazie al pareggio casalingo contro il Viktoria Plzen, mentre lacrolla sul campo dell’Athleticper 3-1 e termina la sua avventura europea. Un risultato quello della squadra di Ranieri che fa malissimo al nostro, visto che la Spagna allunga in maniera probabilmente decisiva sull’Italia nel ranking UEFA.Lasoffre molto più del previsto all’Olimpico, dove difendeva il 2-1 maturato all’andata in Repubblica Ceca con il gol all’ultimo secondo di Isaksen. Nel primo tempo sono proprio gli ospiti a sfiorare il vantaggio con Vydra che colpisce la traversa. Dopo qualche occasione la ripresa si apre con il gol del Viktoria grazie a Sulc, che ha sfrutta al meglio l’assist di Durosinmi.