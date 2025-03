.com - Calcio / Juniores Regionale Marche 2024/2025, risultati e marcatori della 25^ giornata

Nel girone A la Castelfrettese vince il derby contro il Marina ed è a 2 punti dalla vittoria del raggruppamento. Nel B Matelica e Osimana dettano il passo, la Jesina perde in casaBiagio Nazzaro. Successi anche per Portuali Dorica, Chiesanuova e Sassoferrato Genga VALLESINA, 13 marzo– Nel Campionatostiamo intravedendo il rettilineo finale. Tra lo scorso fine settimana e ieri, mercoledì 12 marzo, si sono giocate le gare25^. Scopriamo insieme quello che è successo.Girone A – La Castelfrettese vince il derby e si avvicina alla vittoria, Aesse Senigallia in caduta liberaNel girone A, la Castelfrettese si avvicina a grandi passi verso la vittoria del raggruppamento. I “Frogs”, infatti, hanno vinto 2-0 il derby contro il Marina (foto di copertina) con la rete di Steduto e un autogol a favore: con 4 partite ancora da giocare, basterà totalizzare 2 punti per essere certi del primo posto e qualificarsi al triangolare finale, visto il +11 dal Montecchio Gallo.