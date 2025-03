.com - Calcio / Juniores Provinciale Marche 2024/2025, risultati e marcatori della 19^ giornata

Bagarre nel girone B: il Borghetto sale in testa, perde il Candia Baraccola Aspio contro l’Ostra, il Le Torri Castelplanio vince il derby contro l’Aurora Jesi. Tre gol per la Cingolana SF a Castelraimondo nel girone CVALLESINA, 13 marzo– Mancano 4 giornate nei campionati provincialie le posizioni non si sono ancora cristallizzate, specie dopo la 19^che si è giocata nello scorso weekend.Nel girone A il Trecastelli osservava il suo turno di riposo, mentre l’Aesse Senigallia B ha perso 2-3 in casa contro il Fortuna Fano terzo nonostante le reti ditti e Friday. Ricordiamo che i senigalliesi non fanno classifica.C’è grande equilibrio nel girone BProvincia di Ancona. Il Candia Baraccola Aspio, perdendo 1-3 in casa contro l’Ostra, perde la testaclassifica, a vantaggio del Borghetto, vincente per 2-1 contro la Giovane Offagna e ora in testa.