Sport.quotidiano.net - Calcio Eccellenza. La Sinalunghese torna a crederci. Ostacolo Mazzola

Leggi su Sport.quotidiano.net

Dopo il successo di Anghiari lata a credere fortemente nella salvezza. Adesso però i rossoblù si troveranno davanti il, domenica alle 14,30 in casa, per un’altra partite decisiva. "Ci voleva, ne avevamo bisogno. Serviva qualcosa che desse una svolta, e questi tre punti sono fondamentali - ha detto il difensore dellaTommaso Celestini a gazzettadisiena.it - . Abbiamo visto in passato, e soprattutto in questa stagione, che senza quel qualcosa in più non riuscivamo a ottenere molto. Ora, nella nostra situazione, dobbiamo sempre dare il massimo. Mancano poche partite alla fine, ci siamo. Non abbiamo ancora fatto nulla, ma ripartiamo carichi per la prossima settimana". A quattro giornate dalla fine per qualificarsi ai playout non si possono fare calcoli.