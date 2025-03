Sport.quotidiano.net - Calcio amatoriale. C’è un’Inter ai playoff del Csi

Leggi su Sport.quotidiano.net

Un ritorno in campo con i fiocchi. La squadra dell’Inter Club di Forlì, del presidente Oreste Lugaresi, dall’inizio della stagione in corso è tornata a calzare le scarpe bullonate. Il sodalizio di tifosi aveva partecipato in precedenza al torneo Gandhi nel 1990 dia cinque, e a quello ‘Clubs in campo’ nel 1991 e 1992. La ripartenza nel campionato dia sette del Csi, nel girone di Promozione. La squadra guidata da mister Simone Mordenti, dopo 18 giornate, si trova al quinto posto, con la qualificazione aigià in tasca grazie ai 34 punti in classifica frutto di 11 vittorie e un pareggio a fronte di sei sconfitte. Cannoniere della squadra neroazzurra, con 29 centri, Gianluca Valgiusti, seguito da Gabriele Guaragna a quota 26 reti. Nella foto in alto da sinistra: Stefano Casadei (Diesse), Paolo Godri Veres, Pasquale Gadaleta, Nicolas Santone, Simone Todaro, Gennaro Santoro.