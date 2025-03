Sport.quotidiano.net - Calcio a 5 La Ricel di Nista consolida il primato. Il fanalino di coda Turris affondato con sette reti

Pisa 1PISA: Batistoni, Palazzi, Di Martino, Di Nardo, Cellai, Lenzi, Nisticò, Vecchio. All. Chidini.: Nardi, Chiorazzo, Orsini, Rizzato, Maffei, Nassi. All.. Arbitro: Domenici di Livorno. Marcatori: 8’, 13’, 23’ e 38’ Maffei (R), 16’ Orsini (R), 25’ Rizzato (R), 42’ Chiorazzo (R), 47’ Lenzi (T). PISA – E’ finito in goleada il testatra ultima e prima in classifica del campionato toscano di calcetto femminile. Nella 6ª giornata laha fatto un sol boccone delle pisane chiudendo già il primo tempo sul 5 a 0. Le verdi locali in avvio hanno colpito un clamoroso palo e costretto Francesca Nardi ad una super parata ma dopo è partito l’assedio delle carrarine con Ginevra Maffei salita in cattedra ed autrice di 4 gol uno più bello dell’altro. Alla festa del gol hanno partecipato anche Carlotta Chiorazzo, Alice Orsini e Camilla Rizzato.