Calaiò controcorrente | Ecco la vera rivale del Napoli il calendario ci dice una cosa Lukaku proverà a…

di RedazioneEmanuelesi sbilancia,cos’ha detto l’ex giocatore sulla lotta scudetto, retroscena, traed Inter. Emanueleè intervenuto sulle colonne de La Gazzetta dello Sport dove si è espresso (anche) sulla lotta per lo Scudetto a partire dall’attaccante ex Inter oggi aldei nerazzurri insieme all’Atalanta per il tricolore) Romelu– «Quando Romelu sta bene, sposta i valori. E in queste due ultime partite ha dimostrato di essere entrato in condizione. Nessuno come lui rappresenta il centravanti ideale per il gioco di Conte. E con Inter e Fiorentina la sua presenza si è avvertita. Ha avuto periodi di appannamento, gare storte che hanno indotto a perplessità, ma adesso che la vicenda si sta facendo seria, è tornato ilpotente»SCUDETTO – «Ildeve guardarsi soprattutto dall’Atalanta, che ha ricominciato a giocare su livelli deliziosi.