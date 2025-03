Sportnews.eu - Cadillac, indiscrezioni per il mondiale 2026: chi saranno i due piloti

Grande attesa per l’inizio del2025, ma c’è anche chi guarda all’anno prossimo quando ci sarà un vero e proprio stravolgimento nella F1: sarà un nuovo team nel(Instagram)Manca sempre meno all’inizio del nuovodi Formula 1. L’attesa, specialmente nel nostro Paese, è più grande che mai: tutti gli appassionati non vedono l’ora di vedere all’opera Lewis Hamilton con la Ferrari. Il sette volte campione del mondo, che esordirà sulla Rossa il prossimo weekend a Melbourne, in Australia, andrà a formare una coppia da sogno con Charles Leclerc. E ovviamente le aspettative sono altissime anche se la scuderia di Maranello non è considerata la favorita. Davanti a tutti, secondo gli esperti, c’è la McLaren: i britannici, detentori del titolo costruttori, partono davanti a tutti.