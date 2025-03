Lanazione.it - Cade da una scala mentre lavora in fabbrica: giovane di 28 anni in codice rosso

Larciano (Pistoia), 13 marzo 2025 – Grave incidente sul lavoro avvenuto nella mattinata di oggi, 13 marzo, a Larciano. Un ventottenne, dipendente dellaFabo situata nella frazione di Castelmartini, è rovinosamente caduto a terra da unadi un macchinario. Le cause dell’infortunio sono ancora da stabilire così come la dinamica dei fatti. Secondo le prime informazioni l'incidente è avvenuto poco prima delle 5: il, residente a Monsummano Terme, ha riportato un trauma cranico e, per la dinamica in cui si sono svolti i fatti, è stato attivato uned è stato portato al pronto soccorso dell'ospedale San Giuseppe di Empoli. Sul posto intervenuto il personale della medicina del lavoro della Asl.