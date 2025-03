Ilgiorno.it - Busto Arsizio, ragazzino massacrato di botte da una baby gang: individuato il picchiatore

Leggi su Ilgiorno.it

– È stato dimesso dall’ospedale il quindicenne, vittima nel tardo pomeriggio di domenica di un violento pestaggio in centro città, dopo essere stato accerchiato da un gruppo di minorenni. Identificato dalla Polizia locale l’aggressore, un coetaneo, al vaglio la posizione di un altro minorenne, marcoledì i genitori hanno formalizzato la denuncia. II sindaco Emanuele Antonelli ha incontrato il quindicenne. “È spaventato – dice – non può dimenticare in pochi giorni quei momenti terribili che mi ha raccontato, ho cercato di rassicurarlo, deve ritrovare la fiducia, gli ho detto di credere in noi, nell’amministrazione, non deve avere paura, se si trovasse in difficoltà, o minacciato di chiamarci, noi ci siamo. Adesso deve ritrovare la serenità, in famiglia, a scuola, con gli amici”.