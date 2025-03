Lanotiziagiornale.it - Busta paga, aumenti oltre i 500 euro: ecco per chi salgono gli stipendi e quando

Leggi su Lanotiziagiornale.it

Unapiù ricca di500. Sono questi glideglimensili previsti tra il 2019 e il 2027 per i dipendenti pubblici. A stimarlo è il Rapporto sulle retribuzioni degli statali redatto dall’Aran. In questo periodo di nove anni i salari sono quindi cresciuti di circa il 20%, in base ai diversi contratti.Secondo il presidente dell’Aran, Antonio Naddeo, l’inflazione nel periodo 2016-2027 non intaccherà il potere d’acquisto. Gli, spiega, sono “più o meno in linea con l’inflazione” per questo periodo di tempo, che è stimata al 25,4%. Il costo dei rinnovi per il triennio 2025-2027, invece, è stimato in 10 miliardi, mentre saranno circa 11 miliardi per il triennio successivo., a quanto ammontano glimensili per ogni categoriaIl Rapporto prende in considerazione gliregistrati e previsti per il periodo che va dal 2019 al 2027.