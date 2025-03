Iodonna.it - Buon compleanno, Liga! 65 anni di musica, sogni e successi indimenticabili

Lucianobue, nato a Correggio il 13 marzo 1960, ha un curriculum importante: cantautore, chitarrista, regista, scrittore, sceneggiatore e produttore discografico. Con un diploma da ragioniere, prima del successo, svolge i lavori più disparati, per un periodo fa anche il consigliere comunale a Correggio. Lucianobue story: look, canzoni, amori guarda le foto Leggi anche › Lucianobue: 30di carriera (tra crisi e) in 7 episodi densi di vita Scoperto da Pierangelo Bertoli, scrive la prima canzone (mai pubblicata) nel 1978, ma esplode nel 1995 conElvis.