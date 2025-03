‘Buon Compleanno Elvis’ di Ligabue compie 30 anni E’ un disco ripensato

Leggi su Unlimitednews.it

MILANO (ITALPRESS) – “C’è ancora bumba per noi”, ha scritto oggi sui social Lucianonel giorno in cui spegne 65 candeline. “La bumba è il carburante”, precisa sorridendo parlando ai giornalisti durante la presentazione del progetto legato al trentennale di BuonElvis, l’album che ha segnato la sua carriera e che torna in una veste completamente nuova. “Non è una semplice riedizione, è un, rivalorizzato e rivitalizzato”, ha spiegato il rocker di Correggio presentando “BuonElvis 1995-2025”, un’opera omnia in 8 dischi diversi, tra cui l’ultimo in uscita a settembre in cui sarà ricantato da altri artisti. Il progetto si articola in più livelli: “un album “naked”, in cui i brani sono riportati alla loro essenza più pura, senza basso, batteria e chitarre elettriche, e una raccolta di versioni live, demo e rarità.