Zonawrestling.net - Bully Ray su MJF e Hangman Page:”In WWE imparerebbero il wrestling nel modo corretto”

Leggi su Zonawrestling.net

La AEW vanta diversi talenti cresciuti in casa che sono diventati vere superstar, tra cui senza dubbio spiccano MJF e Adam.MJF esono in rivalità da tempo, e ora sembra che alcuni vogliano che si uniscano alla WWE per imparare il l’arte del pronele diventare delle vere star.Nell’episodio del 12 marzo di AEW Dynamite, la faida tra MJF e Adamè proseguita con un intenso segmento nel backstage. Dopo la messa in onda, il WWE Hall of FamerRay ha commentato su Twitter parlando dell’alterco tra i due. Ray ha dichiarato di aver apprezzato l’interazione, ma ha anche affermato che entrambi i wrestler dovrebbero andare in WWE per imparare il pronel: “Ho davvero apprezzato il segmento nel backstage con MJF e