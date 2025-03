Ilfattoquotidiano.it - Buenos Aires, pesanti scontri durante la manifestazione contro i tagli alle pensioni. La polizia carica e lancia lacrimogeni, gravissimo un fotografo

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Decine di feriti, tra cui un, Pablo Grillo, in condizioni gravissime dopo essere stato colpito alla testa da un fumogeno sparato dallaad altezza d’uomo. Oltre 150 gli arresti. Bata campale mercoledì pomeriggio nel centro di, davanti al palazzo del Congresso,la consuetadel mercoledì per l’adeguamento dellee l’austerità del governo ultraliberista di Javier Milei. In piazza c’erano stavolta anche gruppi ultras di club come River Plate, Boca Junior, Independiente, Racing, Argentinos Juniors, Estudiantes ed altri ancora, a sostegno dei pensionati. Il governo aveva avvertito che non avrebbe tollerato disordini né la violazione del rigido protocollo anti-proteste e che avrebbe schierato migliaia di agenti delle tre forze di sicurezza:, gendarmeria e prefettura.