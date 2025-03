Bruxelles reagisce ai dazi Ma Trump | Vinceremo noi

Leggi su Liberoquotidiano.it

L'Unione europeaaiamericani su alluminio e acciaio. In risposta, l'amministrazione Usa si prepara a introdurre tariffe anche sul rame, come ha annunciato il segretario al Commercio Larry Lutwick. Dopo le contromisure varate da, Donaldha rincarato le minacce, promettendo «ritorsioni» contro iimposti dall'Ue e assicurando che gli Stati Uniti «non si lasceranno più maltrattare» dai loro partner commerciali. «la battaglia finanziaria con l'Unione europea» ha affermato il presidente Usa. Ieri mattina la Commissione Ue ha lanciato una serie di contromisure per «proteggere» le aziende, i lavoratori e i consumatori europei dall'impatto delle «ingiustificate restrizioni commerciali» decise dagli Stati Uniti, che hanno impostofino al 25% sulle importazioni di acciaio, alluminio e di alcuni prodotti contenenti i due metalli dai Paesi europei e da altri partner commerciali.