Ilnapolista.it - Bruscolotti: «La partita con Maradona nel fango ad Acerra? Il calcio di una volta, c’era riconoscenza verso la gente»

Leggi su Ilnapolista.it

L’ex difensore e capitano del Napoli Beppeha commentato a Radio Capri le prestazioni del Napoli di Conte e il rendimento di Alessandro Buongiorno alla sua prima stagione in azzurro.: «Buongiorno può superarmi, ci lamentavamo di aver perso Kim ed è arrivato un centrale superiore»«Si sapeva che con Conte ci sarebbe stato un miglioramento ma forse fino a questo punto non se lo aspettava neanche Conte stesso. Il Napoli è lì che lotta per il titolo quando in realtà era partito per la qualificazione Champions. L’importante è restare in lotta fino alla fine, poi se si vince bene e se arrivi secondo hai fatto comunque un ottimo lavoro».Su Buongiorno:«Se può arrivare al mio livello e superarmi? Ci sono tutti i presupposti, è giovane e ha tutta la carriera davanti. Ci lamentavamo di aver perso Kim però ne abbiamo ritrovato un altro che è superiore».