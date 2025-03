Ilfattoquotidiano.it - Bruno Conti, 70 anni di dribbling e corse sulla fascia: eroe del Mundial 82, icona della Roma più bella di sempre

Settantacorsinella sua corsia laterale, smarcandosi da chi gli riconosceva le doti tecniche, ma sosteneva che non avesse il fisico (Helenio Herrera), conquistandosi un ruolo da protagonista con chi non aveva mai avuto dubbi sul suo talento (Nils Liedholm), diventando in un mese di estate il miglior giocatore di un mondiale (Spagna 1982, lo soprannominarono MaraZico), conquistando uno scudetto storico con ladopo una lunghissima attesa (1983), regalando una memorabile serata d’addio con un Olimpico strapieno (81mila persone, 23 maggio 1991), voltando pagina con leggerezza e diventando dirigente con l’incarico di scoprire talenti (dal 1991 a oggi, il suo colpo d’occhio ha arricchito le casse giallorosse).da Nettuno, sindaco dicome canta il popolo giallorosso, il Pelasgio come lo ribattezzò GiBrera, compie 70