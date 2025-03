Gamberorosso.it - Bruno Barbieri: "La più grande delusione? Non aver raggiunto la terza stella Michelin"

Nonostante una carriera cota di successi, lo chefha ammesso die una: non essere mai riuscito a ottenere la. «È il neo della mia carriera», ha dichiarato con un velo di amarezza durante un'intervista alle Le Iene, andata in onda su Italia 1. L'inviato Nicolò De Devitiis ha tentato di minimizzare, ma lo chef ha ribattuto con fermezza: «Ma sei pazzo? Non ce l'ho fatta e ormai è troppo tardi. Uno chef dà il meglio di sé tra i 35 e i 54 anni. Dopo è finita, dedichi la tua vita intera e a un certo punto devi accettarlo».Il tormentone "mappazzone"Tra le rivelazioni più curiose,ha confessato il suo amore per i profumi, in particolare per quelli con note «animalesche». Non poteva mancare un riferimento alla famosa espressione «mappazzone», diventata ormai un marchio di fabbrica nei suoi giudizi durante le puntate di Masterchef.