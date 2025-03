Thesocialpost.it - Brindisi, accoltellato dal padre durante una lite muore un 44enne. Arrestato l’uomo di 71 anni

Leggi su Thesocialpost.it

Un tragico episodio familiare ha avuto luogo a Francavilla Fontana, in provincia di, dove un uomo di 71ha ucciso il proprio figlio di 44un acceso confronto. La vittima, colpita ripetutamente con un coltello in diverse zone del corpo, è deceduta nel tardo pomeriggio di oggi nel reparto di Rianimazione dell’ospedale Perrino di, dopo aver lottato per oltre 24 ore tra la vita e la morte.I conflitti trae figlio erano all’ordine del giorno Dalle prime informazioni raccolte, sembra che l’aggressione sia avvenuta all’esterno dell’abitazione, al culmine di una disputa scaturita da problemi legati alla dipendenza del figlio. I soccorsi, intervenuti prontamente, hanno trasportato ilin ospedale, ma le sue condizioni erano già critiche.Il, accusato di omicidio, è statodai carabinieri e attualmente si trova in carcere.