Brignone | Parlare di stato di grazia mi dà fastidio Ho lavorato tantissimo per rendere a livelli così alti

Federicaè in testa alla classifica generale della Coppa del Mondo di sci con 322 punti di vantaggio sulla rivale Lara Gut-Behrami, nei due supergiganti che si disputano oggi e domani a La Thuile potrebbe già mettere le manisul trofeo più ambito. La Stampa l’ha intervistata.«I risultati sono frutto di duri allenamenti»Sta vivendo unodi. Quando e come c’è stata la svolta?«didimi dà. Hoperin Coppa del mondo. Vado veloce da anni, ho sempre cercato di essere più efficace in ogni condizione. Questi risultati sono il frutto di duri allenamenti. Ovvio, in questo momento mi sta riuscendo tutto. Il bilancio è super positivo, ma già ad Ushuaia (in Argentina a fine agosto, ndr) sciavo. C’è tanta consapevolezza, in questo momento ho l’istinto giusto che mi dice dove e come spingere.