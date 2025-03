Brave Action for a better world | 200mila euro per progetti di inclusione sociale

Leggi su Ildenaro.it

Otb foundation annuncia la quarta edizione di ‘s for a’. L’organizzazione non profit del Gruppo Otb – only the, è attiva dal 2006 e ha sostenuto già oltre 380di sviluppoa livello globale, creando un impatto positivo e duraturo per circa 380.000 persone. La sua mission è rispondere tempestivamente alle emergenze e migliorare la vita delle persone in modo sostenibile, garantendo pari opportunità a tutti. La nuova edizione del bando punta a rafforzare il sostegno a donne, giovani e persone con background migratorio, con un’attenzione particolare all’, alla povertà educativa e lavorativa, alle disuguaglianze. L’obiettivo è promuovere interventi ad alto impatto, sia a livello nazionale che internazionale, con l’intento di costruire un futuro più equo, creando opportunità concrete di crescita personale e collettiva attraverso iniziative coraggiose e sostenibili.