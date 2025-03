Biccy.it - Brani di Sanremo più passati in radio: la classifica di questo mese

Abbiamo visto come se la stanno cavando idi2025 nellaFIMI, su Spotify e le copie vendute da ogni singolo e adesso invece scopriamo come stanno andando in. EarOne ha stilato ladei pezzi sanremesi più ascoltati indal 12 Febbraio 2025 al 12 Marzo 2025.Tra tutti idi2025, a dominare leè Cuoricini dei Coma Cose, seguita da Incoscienti Giovani di Achille Lauro, medaglia di brozno invece per il vincitore del Festival, Olly e la sua Balorda Nostalgia. Appena fuori dal podio Giorgia, mentre al quinto posto ci sono i The Kolors.Una situazione abbastanza diversa da quella della FIMI. Una cosa però è uguale in tutte le classifiche: Massimo Ranieri e Marcella Bella sono agli ultimi posti (giustizia per Pelle Diamante!).“Stramaledetti cuoricini, cuoricini che mi tolgonoil gusto di sbagliare tutto” ComaCose CuoriciniL’esibizione integrale è su RaiPlayIn audio su RaiPlay Sound #2025 pic.