BPER Banca approvato bilancio 2024 e proposta di dividendo di €060 per azione con importo complessivo massimo di €85297 mln

Ilgiornaleditalia.it - BPER Banca, approvato bilancio 2024 e proposta di dividendo di €0,60 per azione con importo complessivo massimo di €852,97 mln

Leggi su Ilgiornaleditalia.it

Ilha segnato per launa svolta strategica con il nuovo Piano Industriale, impegnandosi a creare valore per gli stakeholders nel triennio a venirehadidi €0,60 percondi €852,97 mln. Il Co