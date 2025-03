Sport.quotidiano.net - Boxe - Under 19 e Under 22. Mencaroni e Rossetti Busa azzurri. Convocati per due selezioni

Maglie azzurre da indossare per la Pugilistica Lucchese. Due giovani molto promettentidalle rispettive nazionali. Si tratta di Sashae di Miria, entrambi con alle spalle diverse esperienze in azzurro. Sono, infatti, stati chiamati a giocarsi le proprie carte per conquistarsi un posto in squadra in vista dei prossimi impegni internazionali. Partenza oggi, giovedì 13 marzo, verso Caserta, per lache parteciperà ad una settimana di allenamenti, dal 14 al 21 marzo, con la squadra della Nazionale femminile22. Una convocazione inaspettata, ma che dimostra come la pugile lucchese sia una delle prime scelte a livello italiano nella categoria 48 kg, a maggior ragione tra le élite più giovani. Sarà, dunque, un compito complicato, ma certamente non impossibile per questa atleta dall’enorme potenziale, impressionare i tecnici della Nazionale per ottenere il ruolo da titolare della sua categoria.