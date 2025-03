Anconatoday.it - Botte e minacce con il coltello dai figli del marito: «Serva, cagnolina, non puoi stare qua». Donna costretta a portare il burka

Leggi su Anconatoday.it

FABRIANO - Il primo anno di matrimonio era trascorso senza problemi poi la convivenza a sei, con i tredele il fratello di questo, si sarebbe fatta pesante. Per lei, una 44enne di origine tunisina, non ci sarebbe stato nessun rispetto.il, a non uscire di.