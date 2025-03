Quotidiano.net - Bosnia di nuovo nel caos. “Arrestate il presidente Dodik”. Alta tensione fra i serbi e Sarajevo

Roma, 12 marzo 2025 – “Ci dicono / da dieci anni ce lo dicono / che inla guerra è finita”. Scriveva così il poeta e scrittore Abdulah Sidran, morto la primavera scorsa a. Ma davvero inla guerra non sembra mai finita. È sempre sul punto di scoppiare di. Trent’anni, sei lustri, per contare e ricontare le vittime di Srebrenica (luglio 1995) e per valutare se gli accordi di Dayton (novembre 1995) sono stati davvero pace. O solo una soluzione trovata al tavolo – imbandito con i migliori alcolici – per provare a sostenere ciò che già allora sembrava fosse difficile da sostenere. Un tempo c’era la-Erzegovina. Il crocevia delle guerre balcaniche, l’immagine plastica della dissoluzione della vecchia Jugoslavia, spaccata tra etnie e confessioni religiose. NellaErzegovina c’erano (e ci sono ancora) i bosgnacchi (di fede musulmana), i(ortodossi) e una piccola percentuale di cattolici (18%, i croati).