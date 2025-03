Quotidiano.net - Borse europee volatili: focus su Trump, dazi e pace Ucraina-Russia

a metà giornata, in vista dell'avvio di Wall Street dove i future sono nuovamente in calo. L'attenzione dei mercati si concentra sulle mosse di Donaldsul fronte deie sulla trattativa per latra. Tra gli investitori aumentano i timori per la crescita economica degli Stati Uniti, nonostante il rallentamento dell'inflazione. Sul fronte valutario l'euro scende a 1,0857 sul dollaro. Poco mosso l'indice stoxx 600 (+0,05%). In flessione Francoforte (-0,7%), Milano (-0,5%), Parigi (-0,1%). Poco mossa Londra (+0,01%) mentre sale Madrid (+0,2%). I listini sono appesantiti dal comparto tecnologico (-0,8%), mentre si guarda agli investimenti per l'intelligenza artificiale. Male anche le auto (-1,2%) e la difesa (-0,8%). In lieve rialzo i rendimenti dei titoli di Stato.