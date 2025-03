Quotidiano.net - Borse europee e Wall Street in calo per timori sui dazi di Trump

Peggiorano leassieme asulla preoccupazione per gli effetti che la politica commerciale deistatunitense potrà avere sull'economia. Francoforte cede lo 0,8%, Milano lo 0,7%, Parigi lo 0,6% mentre Londra, per ora risparmiata dagli strali del presidente americano Donald, è poco mossa (+0,1%). La minaccia didi applicaredel 200% sugli alcolici europei, qualora la Ue non dovesse ritirare quelli sul whiskey americano, affonda i titoli del settore con Lvmh, produttore dello champagne Moet & Chandon che cede l'1,2%, Remy Cointreau il 3,3%, Pernod Ricard il 3,7% e Campari il 4%. L'escalation della guerra commerciale mette in ombra anche i buoni dati sui prezzi alla produzione negli Usa, invariati a febbraio, anche se il mercato resta convinto che la Fed non taglierà i tassi la prossima settimana, in attesa di capire l'impatto delle politiche sui