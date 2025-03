Quotidiano.net - Borse asiatiche in calo: impatti della guerra commerciale e inflazione USA sotto osservazione

Leggi su Quotidiano.net

Lesono in terreno negativo, mentre si valutano glicon i dazi imposti da Donald Trump. Sui mercati c'è poi il timore che il rallentamento dell'negli Stati Uniti potrebbe non bastare alla Fed per proseguire nell'allentamentopolitica monetaria. Fiacca Tokyo (-0,08%). Sul fronte dei cambi lo yen si rivaluta sul dollaro, a 147,70 e sull'euro a 160,60. InHong Kong (-0,8%), Shanghai (-0,4%) e Shenzhen (-1,1%). In terreno negativo anche Seul e Mumbai (-0,05%). Sul fronte macroeconomico in arrivo la produzione industriale dell'Eurozona e degli Stati Uniti. Dagli Usa attese anche le nuove richieste dei sussidi di disoccupazione.