Borghi castelli e frantoi ipogei arrivano nel Salento giornalisti italiani e di Berlino

ricamati nella pietra,, musei edie Milano per vivere le emozioni che una terra unica come ilregala.Dalle parole ai fatti. Per promuovere al meglio il loro territorio i Comuni di Erchie, Francavilla Fontana, Mesagne e Torre Santa Susanna accoglieranno un gruppo die tedeschi che hanno aderito al 69mo Educational per, organizzato dalla rivista di turismo e cultura del, Spiagge diretta da Carmen Mancarella (www.mediterraneantourism.it).Iarriveranno domenica 16 marzo e ripartiranno giovedì 20 marzo mattina per trascorrere tre giornate di full immersion in arte, cultura, natura e feste di tradizione accompagnate naturalmente dall’eccellente enogastronomia del territorio.