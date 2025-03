Sportnews.eu - Bonus sport, 500 euro per i giovani: come fare subito domanda

La volontà è quella di incentivare e supportare i più piccoli a praticare attivitàiva, un’usanza che purtroppo si sta perdendo nel tempo(Instagram)Ie lo. Un binomio che dovrebbe andare sempre a braccetto ma che, con il passare degli anni, si sta sempre un po’ sfilacciando. Non è solamente un problema demografico ad incidere (il calo delle nascite, ovviamente, fa crollare i numeri deissimi che praticano), ma anche il fatto che ci sia un vero e proprio rifiuto, specialmente da parte degli adolescenti, di svolgere qualsiasi tipo di attività. Un problema enorme per la società perché non si tratta solamente di un sostegno al benessere fisico dei ragazzi, ma anche un contributo a socializzare di più.Regione Lazio si muove: 30 milioni per il progettoe SaluteRegione Lazio: 30 milioni stanziati (Instagram)Queste problematiche stanno facendo riflettere le istituzioni.