Bonus per gli statali nelle isole, fino a 1.000 euro all'anno: la proposta di legge di Forza Italia

Una nuovadipresentata dal deputato di, Tommaso Antonino Calderone, mira a introdurre unper gliche lavoranone. Il provvedimento prevede aumenti salarialial 4 per cento e undi trasporto annuale superiore a mille, destinato a compensare le difficoltà derivanti dall’isolamento geografico. Lasarà finanziata dal Fondo per lo sviluppo e la coesione e dai fondi strutturalipei, con l’intento di supportare l’occupazionene e ridurre le disparità territoriali.Cosa prevede ladiIsola d’Elba (Getty Images).Ladiintroduce una “gabbia salariale di territorio” per i dipendenti pubblici che lavorano in Sicilia, Sardegna eminori come Eolie, Egadi, Tremiti e Isola d’Elba.