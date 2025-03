Lanazione.it - Bonifica dei siti inquinati. Gli studenti valdarnesi a lezione

Leggi su Lanazione.it

Arezzo, 13 marzo 2025 – Glidi alcune classi dell’Istituto Superiore “Benedetto Varchi” di Montevarchi e ISIS Valdarno di San Giovanni hanno avuto l'opportunità di partecipare ad una conferenza organizzata nell'ambito di un progetto PCTO (Percorsi per le Competenze Trasversali e per l'Orientamento) che coinvolge entrambe le scuole, sulla “dei”. L'evento ha visto la partecipazione del Tenente Colonnello dottor Tarantino, esperto in materia diambientale e di contrasto alle ecomafie, che ha illustrato il processo dideie ha approfondito le problematiche legate alla criminalità ambientale. Durante l'incontro, il dottor Tarantino ha fornito una panoramica dettagliata sulle metodologie di intervento per ladi terreni contaminati, analizzando anche la connessione tra alcunie le attività delle ecomafie, che operano illegalmente in diverse aree del paese con un focus sul problema del “KEU” riscontrato in alcunidella Toscana e del Valdarno in particolare.