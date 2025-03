Sport.periodicodaily.com - Bologna vs Lazio: le probabili formazioni

Le due squadre si affrontano in quello che può essere considerato cruciale per la corsa al quarto posto.vs, match valido per la ventinovesima giornata del campionato italiano di Serie A 2024/2025, si giocherà domenica 16 marzo 2025 alle ore 15 presso lo stadio Dall’Ara.VS: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I felsinei hanno il morale alle stelle per la sesta posizione attuale in classifica con 50 punti, e tre vittorie consecutive alle spalle. Con un rendimento del genere, la squadra di Italiano può sognare la seconda qualificazione alla Champions League.I biancocelesti sono reduci dal pareggio casalingo contro l’Udinese che ha impedito di ritornare al quarto posto. Ad ogni modo la squadra di Baroni resta pienamente in corsa per la Champions League, distante appena un punto.