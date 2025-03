Abruzzo24ore.tv - Bollette alle stelle: famiglie abruzzesi spendono oltre 2.000 euro nel 2024

Pescara - Nel, lehanno affrontato una spesa media di 2.018per ledi elettricità e gas, con costi energetici in aumento rispetto all'anno precedente e variazioni significative tra le diverse province. Secondo un'analisi di Facile.it, nelleresidenti in Abruzzo con contratti nel mercato libero a tariffa indicizzata hanno sostenuto una spesa media di 757per l'elettricità e 1.261per il gas, per un totale di 2.018. Questa cifra è inferiore del 5% rispetto alla media nazionale, che si attesta a 2.130. Rispetto al 2023, la bolletta dell'elettricità in Abruzzo ha registrato una diminuzione del 5%, mentre quella del gas ha subito un incremento dell'1%. Queste variazioni sono attribuibili a diversi fattori, tra cui l'andamento dei prezzi delle materie prime e le politiche tariffarie applicate.