Boccia ammette la relazione con Sangiuliano ma nega di averlo ferito: "E' caduto". Ora è indagata per stalking

Modificate le accuse contestate dalla procura di Roma a Maria Rosaria, sentita per oltre 4 ore dal procuratore aggiunto Giuseppe Cascini e dalle pm Giulia Guccione e Barbara Trotta, dopo l’esposto presentato dall’ex ministro Gennaro. Il reato di violenza o minacce a corpo politico è stato riqualificato in. Resta il reato di lesioni a cui si aggiungono le accuse di interferenze illecite nella vita privata, diffamazione e una contestazione relativa a false dichiarazioni nel curriculum inall’organizzazione di eventi.lacon l’ex ministro, nel lungo interrogatorio davanti ai pm di piazzale Clodio, avrebbeto gli addebiti ma non la. E in merito alla ferita alla testa dell’ex ministro avrebbe riche sarebbe dovuta a una caduta.