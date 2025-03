Anteprima24.it - BMT, inaugurata la XXVIII edizione con la Ministra Santanchè: “Fiera importante per tutta l’Italia”

Tempo di lettura: 3 minuti“Il turismo è in ottima salute grazie agli imprenditori, ai lavoratori, alla filiera e al governo, che sta creando le condizioni per farlo prosperare di più e meglio. La Borsa Mediterranea del Turismo èper”. Queste le parole delladel Turismo Danielache ha visitato quest’oggi, a Napoli, la BMT, giunta alla ventottesima.“Qui sono presenti molte Regioni e i players del turismo. Questa è anche un’occasione per ribadire che il Sud sta crescendo moltissimo: dobbiamo rafforzare la vocazione turistica del Mezzogiorno, destagionalizzare, perché qui c’è il tempo bello tutto l’anno, e dire che non ci sono solo le città come Napoli, non c’è solo Sorrento, Ischia e Capri, ma ci sono anche località cosiddette minori, ma che per noi non lo sono, dove dobbiamo aumentare l’offerta turistica e far vivere un’esperienza”, ha detto, intervenuta all’evento inaugurale di BMT, in programma nella Mostra d’Oltremare di Napoli fino a sabato 15 marzo.