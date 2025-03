Latinatoday.it - Blitz nell'abitazione di un 25enne: sequestrati un fucile, coltelli e anche un machete e una katana

Leggi su Latinatoday.it

Arrestato in flagranza di reato: è accusato di detenzione e spaccio di stupefacenti, detenzione clandestina di armi da fuoco edi maltrattamenti. A Pontinia è finito in manette un, che era stato denunciato proprio per il reato di maltrattamenti in famiglia.Quando i carabinieri sono.