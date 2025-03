Universalmovies.it - Black Mirror | Netflix diffonde il trailer della Stagione 7

Il colosso dello streamingha da poco diffuso ilserie di successo.I nuovi episodi, proprio come anticipato dal, vedranno la luce sul catalogo dia partire dal 10 aprile 2025 e ad, una prima occhiata, sembrano più inquietanti che mai. Viaggi nel tempo, una IA immersiva e una tecnologia pericolosa che sembra incrociarsi tra gli episodi a livello narrativo, questi sono i primi dettagli che vengono fuori da unfuori di testa.7, tra le altre cose, proporrà una sorta di sequel del segmento “USS Callister“, con Cristin Milioti che riprenderà il suo ruolo di programmatrice Nanette, ma anche il ritorno di personaggi noti come il biondo ossigenato Will Poulter nei panni di Colin Ritman, ruolo che ha interpretato nel segmento passato “Bandersnatch“.