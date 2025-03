Sbircialanotizia.it - Black Mirror 7, pronti a un nuovo viaggio nell’incubo futuristico?

Leggi su Sbircialanotizia.it

Che brivido. Sentiamo ancora quella stretta allo stomaco che la serie di Charlie Brooker sa regalarci e stavolta promette di farlo in grande stile.7 è finalmente in arrivo, e non potevamo astenerci dall’annunciarlo con un misto di curiosità e timore. Netflix ha diffuso untrailer, rivelando inedite immagini, retroscena intriganti e . L'articolo7,a un? è stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine.