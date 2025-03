Internews24.com - Bisseck, la gioia per la convocazione con la Germania: «Incredibilmente orgoglioso» – FOTO

di Redazione, laper lacon la: «» Il post social del difensore dell’InterLa stagione positiva con l’Inter vale un’importante chiamata per Yann, convocato dallain vista del doppio confronto contro l’Italia nei quarti di finale di Nations League, in programma il 20 marzo a San Siro e il 23 marzo al Westfalenstadion. Per il difensore tedesco si tratta della primanella Mannschaft, un traguardo che ha voluto celebrare anche sui social. Visualizza questo post su InstagramUn post condiviso da Yann Aurel L.III (@aurel.yk)«di essere stato convocato per la prima volta dallae di indossare di nuovo l’aquila sul mio petto!» Questa la didascalia del post del difensore nerazzurro, felice di aver finalmente realizzato il suo sogno, ossia quello di vestire la maglia della Nazionale maggiore tedesca.