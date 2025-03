Biathlon le pagelle delle short individual di Pokljuka | Fak fa saltare il banco Giacomel quarto con rimpianto

Leggi su Sportface.it

Salta ilin Slovenia. Jakov Fak si gode lo zero al poligono e vince ladella tappa di, penultimo atto della stagione di Coppa del Mondo di. Il veterano classe 1987 chiude in 40’52”6 e sale sul gradino più alto del podio, a dieci anni dall’ultima vittoria nella mass start di Chanty-Mansijsk, precedendo il norvegese Sturla Holm Laegreid (+34.3; 0-0-0-1) e lo svedese Martin Ponsiluoma (+44.3; 0-1-0-1).posto per Tommaso(+51.2), che ha sfiorato il sesto podio consecutivo in Coppa del Mondo, ma che paga un errore nella prima e nella terza sessione di tiro. Giornata da dimenticare invece per il leader della classifica generale, Johannes Boe, che (con l’influenza) chiude in decima posizione (+1:52.3; 0-0-0-1) e perde il pettorale giallo, ora indossato da Legreid con un vantaggio di 39 punti.