Oasport.it - Biathlon, Dorothea Wierer rinuncia alla Short Individual di Pokljuka: cosa è successo all’azzurra

Una defezione importante per la squadra italiana diall’orizzonte quest’oggi nella 12.5 kmdi(Slovena), ottava tappa della Coppa del Mondo., infatti, non sarà al via della gara dei quattro poligoni, in programma dalle 11.30.Uno schedule mutato rispetto al programma originario per una miglior gestione del tracciato, relativamente alle condizioni della neve. Per questo, si è pensato di accorciare il percorso e di far competere su un format con meno “chilometraggio” sia donne che uomini.hato per problemi alle vie respiratorie (mal di gola), stando a quanto riportato dFISI. Malanni che hanno condizionato non poco la campionessa altoatesina nelle ultime settimane se si pensa a quanto accaduto nel corso dei Mondiali di Lenzeheide (Svizzera), dove “Doro” è stata costretta dare forfait sia per la 10 km Pursuit che per la 15 kme.