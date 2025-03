Anteprima24.it - Biancolino: “Voglio vedere sempre questo tipo di prova”

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 2 minuti“Abbiamo fatto una prestazione al di sopra della categoria. Avevamo di fronte una squadra forte, costruita per vincere. Ho visto l’Avellino forte, che ha finalizzato il lavoro in allenamento.di”. Parla così Raffaele, dopo il successo (2-0) arrivato contro il Trapani. “Il tempo stringe, le partite sonomeno, siamo pronti perrush finale – dice – Sapevo che sarebbe stata difficile fin dal mio arrivo, non ci siamo fatti sorprendere dal fatto che avessimo recuperato due punti alla vetta”.“Ora bisogna guardare avanti, stasera è stata una squadra bella in ogni reparto, sporca quando non aveva la palla – continua – Io dico ai ragazzi, quando non abbiamo palla dobbiamo puzzare, quando ce l’abbiamo invece dobbiamo essere belli e metterci giacca e cravatta.