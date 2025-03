Oasport.it - Berrettini/Sonego sconfitti a Indian Wells, Arevalo/Pavic vanno in semifinale

Matteoe Lorenzo, pur giocando una partita piuttosto valida, chiudono ai quarti di finale il loro cammino nel torneo di doppio interno al Masters 1000 di. A batterli le teste di serie numero 1, Marceloe Mate: per il duo diviso a metà tra El Salvador e Croazia un 7-6(6) 6-4 che però di facile ha ben poco, visti i numerosi problemi posti dalla coppia azzurra.Se i primi game corrono senza particolari problemi, è sul 3-2 che arriva il break da parte di. E giunge, per la verità, anche in modo fortunoso, perché da 40-0 e con tanto di nastro colpito dal salvadoregno che diventa un’arma perfida. Tutto perduto per? No, perché sul 5-3, sotto 30-0, i due iniziano a colpire (molto) forte sia di dritto che di rovescio andandosi a prendere di forza il controbreak.