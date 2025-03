Anteprima24.it - Benevento-Crotone, le parole del tecnico dei pitagorici Longo: “Pareggio giusto, i giallorossi saranno temibile nei play off”

Tempo di lettura: 2 minutiE’ soddisfatto delconquistato al “Ciro Vigorito” ildelEmilioin una gara per lui dai due volti. Queste le suein sala stampa: PRESTAZIONE – “Abbiamo fatto un ottimo primo tempo creando i presupposti per il vantaggio. Ilnella ripresa ci ha costretti a stare sotto palla e abbiamo retto l’urto., Credo che ilsia. Dopo l’1-1 entrambe le squadre hanno provato a vincerla. Soprattutto Oviszach sull’ultima palla non si è reso conto di essere solo. Avevamo un po’ di assenze. Ci portiamo a casa un punto bello”.SCELTE – “Abbiamo fatto un piccolo turnover e perché c’era stato stato qualche contraccolpo dopo la vittoria contro il Giugliano. Gli attaccanti non avevano recuperato bene. Lo stesso Murano ha giocato con un problema al quadricipite e per questo lo ringrazio.