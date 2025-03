Benessere | come combattere lo stress e migliorare il sonno con esercizi mirati

Leggi su Dailynews24.it

Al giorno d’oggi, sempre più persone arrivano a sera esauste e sovraccariche di pensieri e preoccupazioni. Non sorprende, quindi, che molti abbiano difficoltà a dormire bene. Loe la tensione ostacolano il rilassamento necessario per un riposo rigenerante, causando notti agitate e frammentate. Una strategia efficace per sgomberare la mente e distendere il corpo .L'articololoilcon